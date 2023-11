8 conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de votre ordinateur portable de gaming

Pour profiter au maximum de vos jeux préférés, les performances de votre ordinateur portable de gaming doivent être à leur maximum. Pour autant, cela n'est pas toujours le cas, et il existe quelques techniques qui pourraient vous permettre d'inverser la tendance. On vous les présente tout de suite !

1. Évitez d'obstruer le système de ventilation

En cas de surchauffe, les performances de votre ordinateur portable sont altérées. Cette surchauffe peut être accélérée si votre ordinateur est posé sur une surface qui bloque le bon fonctionnement de son système de ventilation. Pour éviter tout ralentissement associé à une mauvaise ventilation, prêtez attention à l'emplacement des ouvertures d'aération de votre ordinateur, et assurez-vous qu'elles ne sont pas obstruées lorsque vous jouez.

2. Fermez toutes les applications en arrière-plan inutilisées

Toutes les applications ouvertes en arrière-plan utilisent les performances de votre appareil, même s'il s'agit d'applications inutilisées. En conséquence, votre ordinateur est plus lent qu'il ne devrait l'être. En outre, même les navigateurs présents en arrière-plan peuvent poursuivre l'exécution des scripts même si toutes les fenêtres sont fermées. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre ordinateur portable lorsque vous jouez, mieux vaut fermer toutes les applications que vous n'utilisez pas.

3. Branchez votre ordinateur lorsque vous jouez

Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque votre ordinateur portable n'est pas branché, certains paramètres de l'appareil peuvent réduire ses performances de manière à économiser son énergie. Des performances dont vous aurez besoin pour profiter au maximum du potentiel de votre ordinateur. Ainsi, lorsque cela est possible, pensez à brancher votre appareil de manière à ce qu'il reste alimenté et que ses performances n'en soient pas altérées.

4. Renforcez la sécurité de votre appareil

Il est important de protéger votre ordinateur portable face aux risques de cybersécurité, qui pourraient perturber votre expérience de jeu. En effet, qu'il s'agisse de publicité abusive ou du téléchargement d'un logiciel malveillant, de nombreux risques existent en ligne, et pourraient ralentir votre ordinateur jusqu'à le rendre totalement inutilisable.

De manière à renforcer la sécurité de votre appareil, pensez à utiliser un DNS privé, assurez-vous que votre système d'exploitation est à jour et utilisez l'authentification multifacteur lorsque cette option de connexion vous est proposée. Enfin, ne partagez pas vos informations privées telles que vos identifiants de jeu, même à un joueur que vous appréciez particulièrement.

5. Ajustez les paramètres de performance de votre ordinateur

Votre ordinateur comporte de nombreux paramètres, que vous pourrez modifier afin d'améliorer ses performances pour les jeux en ligne. Pour cela, rendez-vous dans les réglages de l'appareil et sélectionnez les paramètres qui vous intéressent. Faites en sorte de supprimer les paramètres d'économie d'énergie, en leur préférant l'amélioration des performances. Cet ajustement des paramètres peut vous permettre de transformer votre appareil en un véritable ordinateur de gamer.

6. Vérifiez votre vitesse de connexion

Pour être en mesure de jouer à vos jeux en ligne préférés, vous devrez disposer d'une vitesse de connexion minimale de 5 Mbps. Dans le cas d'une connexion qui n'atteint pas cette mesure, vous pourriez avoir du mal à rester connecté, et même connaître des décalages dans vos jeux. De même, plus votre connexion est stable, plus les graphismes et le gameplay seront fluides. Avant de jouer, il peut donc être intéressant d'étudier votre vitesse de connexion, de manière à vous assurer que vous disposez des meilleurs paramètres pour jouer.

7. Nettoyez et dépoussiérez votre ordinateur

Pour une expérience de jeu encore plus fluide, pensez à entretenir correctement votre ordinateur ! En effet, la poussière et la saleté peuvent diminuer les performances de votre appareil, puisqu'elles peuvent augmenter les problèmes de surchauffe. Pour éviter cela, pensez à dépoussiérer régulièrement votre appareil et nettoyez correctement son clavier et son écran.

8. Utilisez un tapis de refroidissement pour ordinateur portable

Enfin, dernier conseil pour améliorer les performances de votre appareil, l'achat d'un tapis de refroidissement pourrait aider à refroidir votre ordinateur portable. Ces tapis aident à améliorer la ventilation de l'ordinateur, un point important pour éviter toute surchauffe, comme évoqué plus haut. En plus d'améliorer la ventilation, ces ventilateurs distribuent de l'air frais et aident à améliorer les performances de l'ordinateur portable.