Comment interpréter ses rêves, selon un psychothérapeute

Vous posez votre tête sur l'oreiller, fermez les yeux et vous préparez à un voyage intérieur, sans bouger. Il est possible que sans une routine fixe, la phase REM devienne plus accentuée. Ou même qu'elle devienne plus longue que d'habitude. Les métaphores des rêves reflètent notre réalité, notamment face aux situations exceptionnelles. La psychothérapeute Philippa Perry explique sur la BBC que dans ces moments-là, nous créons des récits équipés de métaphores pour exprimer ce que nous vivons dans nos rêves.

Dernièrement, beaucoup de personnes ont contacté Perry par les réseaux sociaux pour lui parler de rêves étranges qu'ils font pendant cette période de pandémie. D'après Freud, les rêves sont une expression de la réalisation d'un désir déformé par l'autocensure en images absurdes. Cependant, Perry pense qu'il existe certaines métaphores qui sont les mêmes pour tout le monde.

Les rêves d'eau et leur signification

Par exemple, rêver d'eau est toujours lié à des sentiments. Dans une lettre écrite par Albrecht Dürer en 1525, il décrit un rêve où « d'énormes masses d'eau tombent violemment du ciel. Elles étaient faites avec une telle violence qu'elles faisaient un bruit assourdissant, éclaboussant tout et inondant tout le pays ».

Pour l'époque dans laquelle il a été peint, la représentation des rêves de Dürer est assez inhabituelle. À part quelques artistes comme Goya ou Jérôme Bosch, les rêves et les cauchemars ne faisaient pas partie du travail des peintres jusqu'à ce que le symbolisme et le surréalisme apparaissent.

Interprétation des rêves et métaphores universelles

L'interprétation des rêves peut nous aider à donner un sens à nos fantasmes répétés. Au fil du temps, de nombreux psychiatres ont tendance à croire moins en leur caractère prophétique mais plutôt à expliquer quelque chose de nous-mêmes. Comme l'explique le psychologue David Bedrick : « Vous n'avez jamais besoin d'interpréter vos rêves uniquement en fonction de ce que vous voyez. »

En plus de cela, rêver d'eau est également interprété comme une perte d'énergie ou de vitalité. Pour cette raison, Perry suggère d'écrire ou même de dessiner ce dont on rêve, à l'instar des surréalistes et des dadaïstes. « Ainsi, vous saurez ce qu'ils essaient de dire et vous comprendrez mieux. »

Face aux situations inédites, il est essentiel de donner différentes approches à tout ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous dormons. Perry recommande de dessiner, d'écrire et de prendre possession de nos rêves pour mieux les comprendre.

Dessinez vos rêves : Cela peut vous aider à visualiser et analyser les images que votre esprit a créées.

: Cela peut vous aider à visualiser et analyser les images que votre esprit a créées. Écrivez-les : Mettre des mots sur ce qui se passe pendant votre sommeil peut vous aider à en tirer un sens plus profond.

: Mettre des mots sur ce qui se passe pendant votre sommeil peut vous aider à en tirer un sens plus profond. Prenez possession d'eux : Faire face à ses rêves et les accepter comme faisant partie intégrante de nous-mêmes peut nous aider à grandir et évoluer.

En fin de compte, le traitement de nos rêves, de nos sentiments et de nos émotions durant ces périodes troublées est fondamental pour notre bien-être mental et émotionnel.